La polemica infinita tra Magalli e Adriana Volpe: «Sei finita in una rete minore» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembrava essere una breve intervista lineare, senza affondi. E, invece, alla fine Giancarlo Magalli ha tirato l’ennesima stoccata contro Adriana Volpe. L’ultimo fronte dello scontro a distanza riguarda gli ascolti televisivi. Tutto è partito da un post Facebook, poi rimosso, pubblicato dal conduttore de I Fatti Vostri in cui fa un ironico riferimento ai dati di ascolto di Ogni Mattina, la nuova trasmissione in onda su Tv8. Poi la replica e la controreplica. Lo scontro Magalli-Volpe non accenna a terminare. LEGGI ANCHE > «Caro Giancarlo, non riuscirai a zittirmi» Le storie, tra i due, sono tese da anni. Tutto partito da qualche battuta sessista fatta da Giancarlo Magalli, con riferimenti alla carriera in Rai (e non solo) di Adriana Volpe. Poi quel post di ieri, ultimo capitolo dopo alcuni mesi di silenzio. E la fiamma della polemica, che sembrava ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : polemica infinita Magalli-Volpe, lite infinita. Lui la sbeffeggia per lo share, lei lo attacca Corriere della Sera Magalli-Volpe, lite infinita. Lui la sbeffeggia per lo share, lei lo attacca

E’ il nostro Beautiful casareccio. La lite perenne tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, una guerra mediatica che (forse) non finirà mai. Tanto che ormai ci chiediamo: c’è dietro qualcosa che non sap ...

