Kate Middleton, il piano di Meghan Markle per detronizzarla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Meghan Markle non avrebbe mai sopportato di essere la numero due a Corte, dietro Kate Middleton. E per questo non avrebbe esitato ad architettare un piano per “ottenere il grado di attenzione che meritava” e neutralizzare così la cognata. Questo è quanto riferisce Tom Quinn, esperto di questioni reali. Parlando con il Daily Star Online, ha rivelato della accesa discussione che Meghan ha avuto con lo staff di Kate dopo che si è vista respingere alcune sue richieste. Il battibecco è espressione del suo problema: “Essere una Principessa e al contempo essere la numero due”. Situazione inaccettabile evidentemente per la moglie di Harry che ora nella sua nuova vita a Los Angeles intende finalmente primeggiare, anche sul ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Aspettando "The RoyaIs", l'album fotografico di William e Kate Sky Tg24 William e Harry in tribunale: l’eredità di Lady Diana…

Sembravano essere inseparabili William e Harry, e invece i figli di Lady Diana si sono trascinati in tribunale per colpa dell’eredità della madre. Da più di un anno, infatti, si parla di una frattura ...

Kate Middleton avvertì Harry di non sposare Meghan Markle

Quel 19 maggio 2018 – giorno del royal wedding del principe Harry e di Meghan Markle – in tanti hanno creduto alla favola. Come si poteva, infatti, non sognare ad occhi aperti mentre quell’attrice ame ...

