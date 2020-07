In pizzeria da Sorbillo, una decina di ragazzi finiscono in ospedale per intossicazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato un pranzo a base di antipastini, stuzzicherie varie e pizze da Sorbillo a provocare l’intossicazione alimentare di una decina di ragazzi. Nausea, vomito e diarrea, sono questi i sintomi dei ragazzi che hanno allertato il 118, come riporta Il Mattino. Tre sono stati trasferiti al pronto soccorso del Fatebenefratelli, quattro al Vecchio Pellegrini mentre, tre hanno rifiutato il ricovero. I ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 25 anni sono arrivati all’ospedale di Posillipo dove lamentavano dolori addominali acuti, sintomi di tipo diarroico, nausea e vomito. Sono stati trattati con sintomatici per il sostegno fisiologico della funzione idrosalina e in serata sono stati dimessi. Tutti hanno confermato di aver accusato i sintomi dopo aver pranzato da Sorbillo anche se non è ancora chiaro in quale dei ... Leggi su anteprima24

Gino Sorbillo premiato dall'Onu come ambasciatore del turismo gastronomico nel mondo

L’Unwto, l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, ha conferito il titolo di Ambasciatore del Turismo Gastronomico Mondiale al noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo. Il segretario g ...

A Gino Sorbillo il premio "Ambasciatore del turismo gastronomico"

Gino Sorbillo è "ambasciatore del turismo gastronomico. Il maestro pizzaiolo è stato premiato alla Rinascente di Roma dal segretario generale della World Tourism Organization. La cerimonia si è svolta ...

