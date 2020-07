Highlights e gol Lecce-Lazio 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Lecce-Lazio, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Via del Mare i padroni di casa partono forte, ma il gol di Mancosu viene annullato per fallo di mano e quindi poco dopo arriva la rete di Felipe Caicedo. I ragazzi di Liverani non si deprimono, nonostante anche il rigore sbagliato da Mancosu, e ribaltano la partita: prima Babacar, poi Lucioni per il 2-1 finale. Per la Lazio, il sogno scudetto finisce con ogni probabilità qua. LE PAGELLE E IL TABELLINO PATRIC MORDE DONATI: ESPULSO COL VAR Leggi su sportface

