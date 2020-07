Harry critica il Commonwealth, il giornalista non ci sta: “Più rispetto per la Regina!” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il principe Harry ha criticato la Regina parlando dei “torti” inflitti dal Commonwealth. E’ quanto afferma il giornalista e conduttore televisivo Robert Jobson, esperto delle vicende della Famiglia Reale. Il giornalista sostiene che sia “facile criticare la posizione della Royal Family quando si vive in un enorme palazzo a Los Angeles”. Jobson ha poi tenuto … L'articolo Harry critica il Commonwealth, il giornalista non ci sta: “Più rispetto per la Regina!” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

