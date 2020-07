Giuntoli: "Milik alla Juve non mi stupirebbe. Osimhen? Nessuna trattativa" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa, valevole per la 31a giornata di Serie A, per fare il punto sui movimenti in entrata e uscita in vista della prossima sessione di calciomercato. GENOA - "Le motivazioni sono sempre alte. Una squadra che vuole stare ad alti livello deve vincere certe partite". Osimhen - "Non c'è trattativa, è un ragazzo molto interessante. Non abbiamo né accordo con il club né con... Leggi su 90min

