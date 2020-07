Gattuso col doppio cambio in attacco: ecco Lozano e Milik (Di mercoledì 8 luglio 2020) doppio cambio in casa Napoli al minuto 63'. Come ormai di consueto, Gattuso richiama in panchina Dries Mertens e Matteo Politano per inserire a gara in corsa Arek Milik ed Hirving Lozano. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen verso il sì: gli azzurri ora trattano col #Lille - news24_napoli : Gattuso col doppio cambio in attacco: ecco Lozano e Milik #Napoli - sscalcionapoli1 : Gattuso col doppio cambio in attacco: ecco Lozano e Milik Doppio cambio in casa Napoli al minuto 63'. Come ormai di… - tuttonapoli : Gattuso col doppio cambio in attacco: ecco Lozano e Milik - EnzoQuareEQ7 : Aggiungo un altro ‘se’ agli altri di queste ore. Se Gattuso fosse partito dall’inizio col Napoli chissà dove sarebbe ora -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso col Pioli: 'Lasciatemi spendere qualche parola su Gattuso! Col Napoli sarà uno scontro diretto' AreaNapoli.it Fiorentina-Cagliari 0-0, Genoa-Napoli 1-2 la Diretta Lozano riporta avanti Gattuso

Fiorentina e Cagliari si affrontano questo tardo pomeriggio per la 31esima giornata di serie A. I viola vengono dalla bella vittoria di Parma, che anche se ottenuta grazie ad un doppio penalty ha dato ...

Live Genoa-Napoli 0-0 Mertens ci prova ma Perin c'è

La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto posto in classifica ...

Fiorentina e Cagliari si affrontano questo tardo pomeriggio per la 31esima giornata di serie A. I viola vengono dalla bella vittoria di Parma, che anche se ottenuta grazie ad un doppio penalty ha dato ...La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto posto in classifica ...