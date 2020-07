Formula 1, Webber drastico: “Vettel farebbe bene a lasciare subito la Ferrari, il loro rapporto è viziato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari si è ormai definitivamente ossidato, il tedesco è fuori dal progetto di Maranello considerando che alla fine di questa stagione le strade si separeranno. Bryn Lennon/Getty ImagesMotivo per il quale Mark Webber crede che sia meglio finirla subito, evitando di portare avanti un rapporto ormai logoro: “la chimica è finita così come il loro matrimonio. Sebastian è vestito di rosso, guida una macchina rossa, ma è lì per se stesso. Per certi versi, sarebbe meglio che fosse finita ora, perché più o meno è così. Da un punto di vista dinamico, penso che Sebastian fosse svuotato dopo la gara. Penso che in questo scenario, prima finisce e meglio è per tutti. L’addio via telefono? Penso che abbia sorpreso la maggior parte di noi, Sebastian probabilmente ... Leggi su sportfair

