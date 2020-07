Fiorentina-Cagliari 0-0, reti bianche all’Artemio Franchi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiorentina-Cagliari 0-0, termina con un pareggio senza reti la sfida dell’Artemio Franchi: prima partita senza gol dalla ripresa della Serie A Termina 0-0 la sfida tra Fiorentina-Cagliari valida per la 31^ giornata di Serie A, il primo pareggio a reti bianche in campionato post lockdown. Gli ospiti partono forte e costruiscono subito un occasione da gol con Nainggolan, il Ninja non trova di poco lo specchio della porta. Passano cinque minuti e il Var annulla l’ipotetico gol del vantaggio di Simeone per una posizione di fuorigioco del Cholito, ex della gara. Al 39′ arriva la risposta della Fiorentina: la Viola colpisce il palo con Duncan, protagonista di un bel sinistro dal limite dell’area.Sul finire del primo ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - BettingGod06 : Nice shot ???? Fiorentina 0-0 Cagliari X HT ? X FT ? - FootballtipsNG : Serie A, Fiorentina vs Cagliari, RESULT: 0 - 0 -