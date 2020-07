Elmas segna, ma il VAR annulla: tocco di mano di Manolas (decisione dubbia) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Napoli subito in vantaggio ma il Var annulla per un tocco assolutamente fortuito di manolas con il braccio. Sugli sviluppi di un corner il macedone spizza di testa e la palla taglia tutta l'area. Leggi su tuttonapoli

La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto posto in classifica ...Elmas dopo la Sampdoria colpisce anche il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, segno evidente che il Ferrarsi gli è simpatico. Eljif Elmas dopo la Sampdoria colpisce anche il Genoa allo stadio Ferraris, ...