Ci sarà una seconda ondata di coronavirus? E’ simile alla Spagnola? Giulio Tarro non ha dubbi: “Il Covid ormai è moribondo, le mascherine le mettano Ranieri Guerra e Walter Ricciardi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo coronavirus, che ha monopolizzato l’attenzione per la prima metà del 2020 sta ancora destando preoccupazione e paura. Hanno fatto discutere infatti diverse affermazioni degli esperti, tra i quali quelle di Ranieri Guerra che ha paragonato il Sars Cov2 alla Spagnola, evidenziando come una seconda ondata arriverà a sarà ancora più forte della prima o quelle di Walter Ricciardi il quale intima di prestare attenzione perché la pericolosità del virus non è mutata. Tra gli interrogativi posti, indubbiamente quelli relativi al confronto tra il Sars CoV2 e la Spagnola e tra i virus influenzali e i beta-coronavirus, classe a cui appartiene il Sars CoV2. Ci sarà dunque una seconda ondata di coronavirus? A far luce sui tanti temi che in questi giorni hanno dominato giornali e TV, il Prof. Giulio Tarro, illustre ... Leggi su meteoweb.eu

