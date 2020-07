Cancelleri: "Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Ponte di Genova resta in gestione ad Autostrade. In questi 21 mesi il governo non è riuscito a revocare la concessione ad Autostrade (Aspi) controllata per l′88% da Atlantia della famiglia Benetton. La si può considerare una sconfitta M5s?Da mesi ripeto che avremmo corso il rischio di inaugurare il nuovo ponte di Genova senza sapere a chi darlo in concessione, ma non sono stato ascoltato e così è stato. Ora il passaggio di affidarlo ad Autostrade è stato reso necessario pur di inaugurarlo, ma in questa settimana dobbiamo decidere e revocare loro la concessione su tutto il territorio italiano. Altrimenti la situazione diventa insostenibile.Il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri (M5s) ha saputo dai giornali e dalle agenzie di stampa che il ministro Paola De Micheli ha deciso ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Cancelleri: 'Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega' - Virus1979C : Cancelleri: 'Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega' - GASirianni : RT @HuffPostItalia: Cancelleri: 'Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega' - raffo1900 : RT @HuffPostItalia: Cancelleri: 'Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega' - anto5stars : RT @HuffPostItalia: Cancelleri: 'Sui Benetton il Pd frena, come frenava la Lega' -