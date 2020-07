Belen Rodriguez, frecciatina a Stefano De Martino in un video: «Quando mi innamorerò...» (Di mercoledì 8 luglio 2020) La frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino: il ballerino preso in giro in un video su Instagram. La showgirl argentina usa tutta la sua ironia e fa il verso al ballerino ex... Leggi su leggo

giadinagrisu : RT @tempoweb: #Belen sul piede di guerra, così fulmina #DeMartino VIDEO ?? - CheDonnait : #Belen prende in giro #DeMartino #belenrodriguez #stefanodemartino #gossip - DonnaGlamour : Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Stefano: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere” - LadyNews_ : #StefanoDeMartino dopo #Belen frequenta #MarianaRodriguez: nuovo amore in vista? - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Belen Rodriguez prende in giro Stefano de Martino: cosa pubblica su I… -