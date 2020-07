Belen ridicolizza Stefano: “Se mi innamoro vi farò sapere” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Forse a Belen non sono piaciute le gag su Made in Sud sul suo conto ed allora ecco che gira un video dove prende in giro il ballerino utilizzando una sua frase pronunciata durante il video messaggio in cui smentiva il flirt con la Marcuzzi. Una frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino: il ballerino ridicolarizzato in un video che la showgirl ha pubblicato su Instagram. LaArticolo completo: Belen ridicolizza Stefano: “Se mi innamoro vi farò sapere” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Belen ridicolizza Belen Rodriguez, ecco come ha scoperto il tradimento di Stefano De Martino. E già balla con un altro Il Tempo