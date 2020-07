Belen bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ma c’è chi mette in dubbio la storia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il settimanale Chi in edicola oggi mercoledì 8 luglio ha pubblicato le foto: Belen che bacia Gianmaria Antinolfi dopo un fine settimana passato con lui a Capri. La storia è sulle pagine rosa di siti e quotidiani, e i “punti salienti” sono ben noti: Belen e De Martino si lasciano. Il sito Dagospia racconta che lei ha scoperto il di lui tradimento con Alessia Marcuzzi. Come? Attraverso l’iPad di lui. “Facile”, no? L’ex ballerino di Amici smentisce. Belen che fino a qualche giorno fa mostrava il normale dolore per la fine di una storia, si fa vedere a Capri con Antinolfi, professione imprenditore. La showgirl ha vinto la sofferenza ed è andata incontro la nuovo amore? Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, pubblica le foto. Ma tra i fan, anzi, tra chi si trova volente o nolente ad assistere a questa soap c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Belen Rodriguez bacia un altro uomo, gli hater attaccano: "Che... CheNews.it Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi fidanzati: i baci della neo coppia vip

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono ufficialmente fidanzati. I primi baci della neo coppia vip del jet set italiano sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi.

Belen Rodriguez lancia una provocazione a De Martino: “Vi farò sapere”

Che cosa ha detto? Belen, dopo la pubblicazione della foto del bacio con Gianmaria, ha caricato una clip in cui sfila dietro le quinte di Tu sì que vales e pronuncia la seguente frase: “Quando mi ...

Che cosa ha detto? Belen, dopo la pubblicazione della foto del bacio con Gianmaria, ha caricato una clip in cui sfila dietro le quinte di Tu sì que vales e pronuncia la seguente frase: "Quando mi ...