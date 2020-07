Azzolina bocciata e felice, arriva Arcuri, il ‘commissario delle mascherine’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ministra Azzolina sarà affiancata nel lavoro di ripartenza delle scuole, da Domencio Arcuri, già commissario d’emergenza covid per il governo Conte. La ministra Azzolina, da sola, proprio non ce la fa a gestire l’emergenza scuola e la ripartenza per settembre. Riparte il calcio ma non riparte la scuola: il paradosso italiano. Ma forse all’origine di tutto c’è stata proprio l’incapacità della ministra di ricominciare prima come in quasi tutti i paesi d’Europa. Ecco perchè Conte ha fatto la grande scelta: l’uomo che lavora da Londra in smart working, l’uomo che ha fatto un pò di confusione con le mascherine. Domenico Arcuri sarà ancora commissario d’emergenza, ma addetto alla scuola. A fianco della Azzolina, appunto. Oppure Azzolina sarà a fianco di Arcuri, ... Leggi su chenews

GruppoFICamera : RT @RobBagnasco: La #Azzolina bocciata e #Arcuri chiamato ad interessarsi della apertura delle scuole La Toppa peggio del Buco - RobBagnasco : La #Azzolina bocciata e #Arcuri chiamato ad interessarsi della apertura delle scuole La Toppa peggio del Buco - PazzoFurioso96 : @Libero_official Quindi #Azzolina bocciata nuovamente?! A questo punto tanto vale dimettersi, dato che non è bello… - BojackH44719982 : La Germania ci tratta da burattini. Però in Germania il contate è libero. Azzolina bocciata. Parlateci di Bibbiano.… - BojackH44719982 : La Germania ci tratta da burattini. Però in Germania il contate è libero. Azzolina bocciata. Parlateci di Bibbiano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina bocciata “Azzolina bocciata”: Salvini e i parlamentari della Lega protestano al Ministero [VIDEO] La Tecnica della Scuola Rientro a scuola 2020: i banchi singoli di settembre, tra proposte e problemi

Appena proposte, le nuove postazioni singole che garantirebbero il rientro in sicurezza sono già state bocciate. Orizzontescuola ha intervistato il fisioterapista Giuseppe Celesti che in proposito ha ...

La gaffe della ministra Azzolina sulla "scuola in un appartamento"

Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video ...

Appena proposte, le nuove postazioni singole che garantirebbero il rientro in sicurezza sono già state bocciate. Orizzontescuola ha intervistato il fisioterapista Giuseppe Celesti che in proposito ha ...Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video ...