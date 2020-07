Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Claudio Ranieri Foto: Goal.com L'articolo Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - OKafaba : RT @AroundTurin: At this point Juve need 14-15 points max in the next 7 games to secure the Scudetto #38. Juve-Atalanta Sassuolo-Juve Juv… - S_Latorre0019 : RT @SerieA: ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri in #SerieATIM… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Atalanta [0] x [0] Sampdoria Campeonato Italiano - 2019/2020 31ª Rodada 1 minuto(s) Gewiss Stadium,… - rfutbol : Comienza Atalanta - Sampdoria #Atalanta #Sampdoria #SerieA -