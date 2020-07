Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, la coppia d’oro della lirica a Palermo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Golden Couple della lirica internazionale approda in Sicilia. Anna Netrebko e Yusif Eyvazov aggiungono Palermo tra le tappe della loro estate italiana, che comincerà a Napoli alla fine di Luglio per continuare a Roma, Verona ed ora anche il capoluogo siciliano. Il Teatro Massimo coglie la palla al balzo e arricchisce il carnet di appuntamenti del Festival inaugurato pochi giorni fa, prenotando le due stelle per il 12 di agosto, nella cornice del Teatro di Verdura. La “Nuova Luce” che contraddistingue il titolo del Festival continua così a brillare più che mai dopo la già annunciata presenza di un’altra coppia di star della lirica, Roberto Alagna e ... Leggi su ilfogliettone

AnsaSicilia : Anna Netrebko a Palermo per il 'Massimo'. La star il 12 agosto al Teatro di Verdura con il marito Eyvazov | #ANSA - Notiziedi_it : L’opera di Roma al Circo Massimo con 21 serate: c’è anche il gala di Anna Netrebko. Si parte con Rigoletto - BenteSmidt : Anna Netrebko - Verdi: Trovatore - Tracea la notte placida (Live from Re... - Lord_Spleen : Anna Netrebko che osserva la distruzione del pianeta Vegeta - Lord_Spleen : Ho una battuta da fare che unisce sia Dragonball che le storie ig di Anna Netrebko, praticamente posso solo dirla allo specchio -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Netrebko Anna Netrebko a Palermo per il 'Massimo' Agenzia ANSA Anna Netrebko a Palermo per il "Massimo"

PALERMO, 08 LUG - Una star di livello mondiale, il soprano più richiesto del momento, è il colpaccio messo a segno per la stagione estiva del "Massimo": Anna Netrebko per la prima volta canterà a Pale ...

Palermo, la star della lirica Netrebko canterà al Verdura per il Massimo

E' stata Tosca nell'applaudita prima della Scala dello scorso 7 dicembre e protagonista delle ultime inaugurazioni di stagioni milanesi. Il soprano russo Anna Netrebko, star internazionale dela lirica ...

PALERMO, 08 LUG - Una star di livello mondiale, il soprano più richiesto del momento, è il colpaccio messo a segno per la stagione estiva del "Massimo": Anna Netrebko per la prima volta canterà a Pale ...E' stata Tosca nell'applaudita prima della Scala dello scorso 7 dicembre e protagonista delle ultime inaugurazioni di stagioni milanesi. Il soprano russo Anna Netrebko, star internazionale dela lirica ...