A Botteghe Oscure, dove una volta c’era il Pci, Salvini apre la sede romana: una beffa per la sinistra (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dovrebbe essere in via delle Botteghe Oscure, al 54, la nuova sede della Lega a Roma. La notizia è rilanciata da AdnKronos dopo i rumors degli scorsi mesi, quando si parlava di una sede ormai certa in via della Panetteria, a due passi da Fontana di Trevi. Motivi di spazi e valutazione dei costi hanno spinto i leghisti a fare dietrofront dalla precedente location selezionata, che avrebbe avuto un costo mensile di circa 6mila euro. Invece Salvini avrà gli uffici di ‘Lega per Salvini premier’, il suo partito sovranista e nazionale, nell’edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e – soprattutto – dove è ospitato lo staff social di Matteo Salvini, guidato da Luca Morisi. Ma certamente il luogo è più che simbolico: si tratta della strada romana che ha ospitato per decenni ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Trovare la Lega di Matteo Salvini in via delle Botteghe oscure è il segno che la storia si prende i suoi capricci..… - SecolodItalia1 : A Botteghe Oscure, dove una volta c’era il Pci, Salvini apre la sede romana: una beffa per la sinistra… - BandyCrash : RT @giuseppe_masala: Gli uffici della Lega a Roma traslocheranno a Via Delle Botteghe Oscure. Questa è la perculata del secolo. - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Trovare la Lega di Matteo Salvini in via delle Botteghe oscure è il segno che la storia si prende i suoi capricci... [… - zambafeed : Ammazza, #Salvini si affitta un palazzo vicino alle ex Botteghe Oscure, e fa un 'grande dispetto' ai 'comunisti'.… -