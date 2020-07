1 minuto in Borsa 8 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Snam (+1,57%). Le peggiori performance si registrano su Banca Generali, che ottiene -3,27%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio che si attesta sui valori della vigilia a 40,54 dollari per barile. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione sempre domani. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto ancora domani nel pomeriggio. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il ... Leggi su quifinanza

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Sono stabili i valori per la Borsa di Milano, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore beni per la casa, con un +0,59% sul ...

