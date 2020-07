Veneto: i 36 paesi con libera circolazione senza quarantena o tampone (Di martedì 7 luglio 2020) Ieri il presidente della Regione Luca Zaia ha presentato la nuova ordinanza del Veneto che inasprisce regole, sanzioni e controlli per l’emergenza Coronavirus in Veneto e ha tra l’altro spiegato che chi torna non per ragioni di lavoro da un paese che non fa parte dei 36 elencati nell’allegato 1 della stessa ordinanza non verrà sottoposto a tampone ma dovrà osservare 15 giorni di quarantena obbligatoria. Questi sono i paesi che si trovano nell’allegato 1: 1. Austria, 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Svizzera 5. Cipro 6. Repubblica Ceca 7. Germania 8. Danimarca 9. Estonia 10. Grecia 11. Spagna 12. Finlandia 13. Francia 14. Croazia 15. Ungheria 16. Irlanda 17. Islanda 18. Italia 19. Liechtenstein 20. Lituania 21. Lussemburgo 22. Lettonia 23. Malta 24. paesi Bassi 25. Norvegia 26. Polonia 27. Portogallo 28. Romania 29. Svezia 30. Slovenia 31. Slovacchia 32. ... Leggi su nextquotidiano

Almeno 14 dei 225 passeggeri arrivati a Roma con un volo dalla capitale bengalese Dacca sono risultati positivi al coronavirus. Oggi attesi i risultati per tutti gli altri, ora in isolamento. Il minis ...

Più controlli e quarantena per chi arriva dall'estero. E arresto immediato nel caso di positivi al Covid 19 che rifiutino il ricovero e continuino indisturbati ad andare in giro e incontrare persone.

