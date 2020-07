Tuttosport: Llorente e Younes per 16 milioni al Benevento (Di martedì 7 luglio 2020) Vendere, questo è l’ordine partito dal presidente De Laurentiis prima di ogni altra operazione per il Napoli. Bisogna sfoltire la rosa facendo comunque attenzione a non indebolirla. È per questo che sono state studiate delle cessioni mirate in quei reparti dove regna l’abbondanza, innanzitutto in attacco. I primi due già promessi, sarebbero, secondo Tuttosport, Fernando Llorente e Amin Younes che dovrebbero andare a rafforzare il Benevento per la sua prima stagione in Serie A. La società di Vigorito verserebbe per entrambi la somma di 16 milioni che confluiranno nelle casse del Napoli. La trattativa può considerarsi conclusa, l’unico ostacolo riguarda l’ingaggio dei due calciatori solitamente in panchina, e che va ben oltre i due milioni netti a stagione L'articolo Tuttosport: Llorente e Younes per 16 milioni al Benevento sembra ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: Llorente e Younes per 16 milioni al Benevento De Laurentiis vuole vendere prima di comprare ancora e In… - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Napoli, doppio affare con il Benevento! Llorente e Younes via per 16 milioni - SiamoPartenopei : Doppio affare Napoli-Benevento! Tuttosport: Llorente-Younes pronti a partire per 16mln, trattativa in dirittura d'a… - titty_napoli : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -