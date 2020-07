Suning resta sponsor dell’Inter: accordo al 2022 (Di martedì 7 luglio 2020) Proseguirà per altri due anni il matrimonio tra l’Inter e Suning per quanto riguarda la sponsorizzazione delle maglie d’allenamento dei nerazzurri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che il presidente Steven Zhang è in Cina e Zhang Jindong, fondatore dell’azienda di famiglia, ha deciso di mettere altri soldi nel club. Confermata dunque la partnership, … L'articolo Suning resta sponsor dell’Inter: accordo al 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

