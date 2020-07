Sogni una vita piena e felice? Impara a dire "Ti amo" per primo (Di martedì 7 luglio 2020) Sebbene all’apparenza io sia uno, in realtà sono sempre due-in-uno. Che cos’è il pensare, se non il dialogare di sé con sé? Questo parlare silenzioso tra noi e noi è, secondo Socrate, la condizione di possibilità del dialogo con gli altri. Capire ciò significa capire quanto sia importante non rovinare il rapporto intimo che ognuno ha col proprio io. Ad essere sinceri, però, si tratta di un compito tutt’altro che semplice: quando torniamo a casa, sfiniti per una lunga giornata di lavoro, ci ritroviamo soli con questo compagno fastidioso, che non vede l’ora di analizzare e giudicare ogni nostra singola azione e comportamento.Allora, spesso accade che, presi dalla frenesia quotidiana, cominciamo a declinare quell’appuntamento serale. Come siamo in grado di farlo? Semplicemente, evitando la solitudine, ... Leggi su huffingtonpost

Ad essere sinceri, però, si tratta di un compito tutt’altro che semplice: quando torniamo a casa, sfiniti per una lunga giornata di lavoro, ci ritroviamo soli con questo compagno fastidioso, che non ...

