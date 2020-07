Silvia Toffanin e il matrimonio: “Non è invidia, ma piango quando…” (Di martedì 7 luglio 2020) E’ una donna molto dolce, sensibile e romantica, Silvia Toffanin. Eppure, nessun matrimonio in vista per lei con il suo Pier Silvio. E pare che “la cosa” vada bene a entrambi. Peccato che lei, quando vede un matrimonio, si commuova fino alle lacrime… Photo by – Google Nessun matrimonio in vista per la dolcissima Silvia … L'articolo Silvia Toffanin e il matrimonio: “Non è invidia, ma piango quando…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Eppure non si parla ancora di matrimonio per Pier Sivlio Berlusconi e la splendida padrona di casa di Verissimo Silvia Toffanin. Ma per quale motivo? Possibile che la donna, non essendo ancora stata ...

Tanti auguri a Toto Cutugno, l'italiano vero

Il cantautore di Tendola compie 77 anni: la sua vita, la sua carriera, i suoi successi attraverso le sue parole a Verissimo Il cantautore e paroliere di Tendola Toto Cutugno compie 77 anni. Nato il 7 ...

