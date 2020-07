Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di martedì 7 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus752Lazio*693Inter644Atalanta635Roma486Napoli487Milan468Hellas Verona429Bologna4110Sassuolo4011Cagliari3912Parma3913Fiorentina3414Sampdoria3215Udinese3216Torino3117Genoa2718Lecce*2619Brescia2120Spal19*una partita in più Serie A, 30^ giornata Scatto decisivo per la Juventus verso lo Scudetto. I bianconeri vincono contro il Torino e portano a sette i punti di vantaggio sulla Lazio (k.o. in casa con il Milan) e a nove sull’Inter (sconfitta dal Bologna). Vince l’Atalanta che consolida il quarto posto. Il Napoli batte la Roma nello scontro diretto e l’aggancia al quarto posto. Nella parte bassa da segnalare le vittorie di Sampdoria e Brescia e il ... Leggi su newsmondo

