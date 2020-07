Semplificazioni, ok "salvo intese" Imprese, appalti, digitale: misure (Di martedì 7 luglio 2020) Alla fine il via libera è arrivato, ma 'salvo intese', come era chiaro sin dal mattino di ieri. Il dl Semplificazioni ha ottenuto il disco verde del Consiglio dei ministri dopo una riunione fiume, terminata all'alba, dopo le le 4.30 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

AIannamorelli : RT @AlfonsoCelotto: Dl #semplificazioni approvato #salvo intese come sempre.... quanto aspetteremo per vederlo in #gazzettaufficiale ? - Affaritaliani : Dl Semplificazioni approvato 'salvo intese'. Tutte le misure previste - ennatrasporti : Dl semplificazioni, Cdm approva ‘salvo intese’ - VerderameRenato : RT @RaiNews: Fino all'ultimo tengono banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti e anche sulle opere pubbliche da affidare a… - troiseantonio : Dopo un vertice andato avanti tutta la notte, il Cdm ha approvato 'salvo intese' il testo del decreto Semplificazio… -