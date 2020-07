Roma - I monopattini Lime sono disponibili sull'app di Uber (Di martedì 7 luglio 2020) Uber ha messo a disposizione dei propri utenti a Roma una flotta di mille monopattini elettrici Lime, confermando i programmi annunciati durante la Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility tenutasi il mese scorso nella capitale. Lapp per il ride sharing ha dunque implementato questa nuova modalità di trasporto, che si affianca ad altri servizi quali Uber Black, per offrire ai cittadini locali delle alternative di mobilità rispetto alla propria auto.Come prenotarli. Gli utenti potranno visualizzare i monopattini disponibili direttamente sulla schermata principale della piattaforma, scegliere il mezzo più vicino a loro e cliccare sul pulsante noleggia per effettuare la prenotazione comodamente tramite smartphone. Il costo è di un euro allo sblocco e di 0,25 euro al minuto per lutilizzo. La velocità massima di questi veicoli è di 25 km/h: ... Leggi su quattroruote

