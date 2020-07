OPS UBI Banca, adesioni al 0,321% (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 17 azioni Intesa per ogni 10 azioni UBI portate in adesione, risulta che oggi, 7 luglio 2020, sono state presentate 1.713.111 richieste di adesione. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 3.674.926 adesioni, pari al 0,321% dell’offerta. L’offerta terminerà il 28 luglio 2020. (Foto: © Cineberg Ug Dreamstime.com) Leggi su quifinanza

