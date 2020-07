NACON Connect: Tutte le novità presentate (Di martedì 7 luglio 2020) Durante il NACON Connect, la prima conferenza digitale dell’azienda, NACON ha presentato molti nuovi progetti attualmente in fase di sviluppo da parte dei suoi studi interni e partner. E come ulteriore prova dello slancio e della crescente ambizione dell’azienda, sono state annunciate anche nuove importanti partnership per le periferiche. Questa conferenza incentrata sui giocatori si è tenuta per presentare il futuro di NACON, in particolare i progetti in fase di sviluppo presso gli studi che hanno aderito al gruppo negli ultimi due anni. Questi giochi dimostrano il desiderio di NACON di offrire una varietà ancora maggiore di esperienze in grado di soddisfare le aspettative dei gamer più esigenti. Una line-up ambiziosaIl catalogo dei giochi NACON contiene una vasta selezione di titoli per tutti i tipi di giocatori, tra cui gli appassionati di ... Leggi su gamerbrain

Asgard_Hydra : Steelrising: trailer d'annuncio di questo action GdR dalla Nacon Connect - tuttoteKit : #Nacon Connect: mostrato il trailer di Vampire: The Masquerade Swansong #BigBadWolf #NaconConnect #NintendoSwitch… - maplewhite1912 : RT @IGNitalia: In occasione dell'evento Nacon Connect, Spiders ha tolto i veli dal nuovo e interessantissimo progetto #Steelrising. Scopria… - GamingTalker : Vampire The Masquerade - Swansong, ecco il trailer del Nacon Connect, uscirà anche su PS5 e Xbox Series X… - IGNitalia : In occasione dell'evento Nacon Connect, Spiders ha tolto i veli dal nuovo e interessantissimo progetto #Steelrising… -