MotoGp, il padre di Lorenzo esce allo scoperto sul futuro del figlio: “Jorge sta trattando con la Ducati” (Di martedì 7 luglio 2020) Ormai non è più un mistero, la Ducati e Jorge Lorenzo stanno trattando per un clamoroso ritorno del maiorchino a Borgo Panigale. Le difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso hanno spinto Gigi Dall’Igna a cautelarsi, mettendo in preallarme Lorenzo e sondando la sua disponibilità a rivestirsi di rosso. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl maiorchino pare voglia accettare, ma ci sono importanti questioni da sistemare. Nel frattempo, il padre di Lorenzo ha parlato chiaro sui social, rivelando l’esistenza della trattativa tra la Ducati e il figlio: “niente è certo al momento ma stanno negoziando, perché so che stanno negoziando e, dove c’è fumo, ci deve essere del fuoco. Se accetta la sfida e decide di affrontarla penso che potrebbe tornare, perché è molto testardo. Ha dovuto lasciare ... Leggi su sportfair

