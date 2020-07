Milan, Zambrotta: «Maldini? Deve rimanere con un ruolo importante» (Di martedì 7 luglio 2020) Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Zambrotta si è voluto esprimere Theo Hernandez e sul futuro di Paolo Maldini L’ex giocatore del Milan, Gianluca Zambrotta, si è così espresso su Theo Hernandez e sul futuro di Paolo Maldini: THEO HERNANDEZ – «Paolo Maldini ha fatto un grandissimo colpo, ha preso un giocatore dal Real e non prendi un giocatore dal Real se è scarso. Al Milan ha cambiato marcia, è giovane e di grandissima personalità e tecnica. Può fare la differenza e finora l’ha fatta, la società Deve puntare su di lui e Paolo ha fatto un grande acquisto» PAOLO Maldini – «Conoscendo Paolo lui Deve essere operativo e sul campo al 100%. Non lo vedo come un ambasciatore del club, non l’ha mai preso in considerazione. Non è un ruolo che gli può stare bene, è una ... Leggi su calcionews24

