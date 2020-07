Lo sapevate? Il Mes ha un profilo Twitter e sostiene la comunità Lgbt (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – La prima notizia è che il Mes ha un profilo Twitter. Il che suona già abbastanza bizzarro. Qual è la necessità per un fondo Ue – che gli Stati europei possono decidere se attivare o meno – di comunicare sui social? Che ci deve dire in più rispetto a quanto non facciano già i vari profili delle istituzioni europee? La risposta è semplice: fare propaganda. E così nell’attesa che qualche governo europeo ci caschi e attivi il meccanismo – tutti i fari puntano sul nostro – si rilanciano magari le interviste a Repubblica del segretario generale del Mes, l’italiano Nicola Giammarioli, che ci racconta come i soldi dell’organizzazione siano sostanzialmente “aggratis” e non prevedano “né clausole, né austerità”. Eppure alcuni ... Leggi su ilprimatonazionale

Incantatore_ : @serracchiani Ma perché non lo sapevate che il M5S è contrario al MES? -

Poi c’è l’incognita Renzi, che non sai mai cosa voglia fare, per davvero, e quali scenari abbia realmente in testa. Poi, ci sono le opposizioni che incalzano, con qualche successo, il governo ogni gio ...

Il senatore Matteo Renzi ha indicato la Patrimoniale come unica alternativa all’intervento del MES. Capiamo in pochi minuti cos’è una patrimoniale e perché è così antipatica ai cittadini. La patrimoni ...

