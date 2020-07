Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 luglio 2020) Sono state rese note pochi minuti fa le formazioni ufficiali di Lecce e Lazio, gara in programma alle 19:30 al “Via del Mare”. Queste le scelte dei due tecnici. Lecce (4-3-2-1): Gabriel, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Falco, Saponara, Calderoni, Babacar, Barak. All. Liverani Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi Foto: profilo instagram Lecce L'articolo Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

