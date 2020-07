Lecce-Lazio, incredibile Patric: morso a Donati, espulso col Var (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) incredibile quanto accaduto nel recupero di Lecce-Lazio. Sul punteggio di 2-1, in un momento di estremo nervosismo, il difensore della Lazio Patric ha morso l’avversario Donati in una mischia. L’arbitro Maresca, impallato da diversi giocatori, non ha visto, ma il laterale destro dei salentini ha subito mimato il gesto dello spagnolo al direttore di gara, che dopo un consulto col Var Abisso ha espulso il difensore ospite per via del grave gesto che ricorda quello di Suarez con Chiellini ai Mondiali 2014. In alto il VIDEO. Leggi su sportface

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lecce *2-1 Lazio *(Lucioni 47‘) #SSFootball - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - LocoFrench : RT @juvefcdotcom: FT: Lecce 2-1 Lazio. I gotta a bone to pick.... - Gazzetta_it : #SerieA Non basta #Caicedo, la #Lazio s'è smarrita. E la #Juventus ringrazia. Colpo salvezza del #Lecce -