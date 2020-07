La Lazio si arrende: secondo k.o. di fila, vince il Lecce 2-1 (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio saluta definitivamente lo scudetto. Questo è il verdetto della sfida allo stadio Via del Mare contro il Lecce. I biancocelesti restano a 7 lunghezze di distacco dalla Juventus capolista, ma con una partita in più. In caso di successo dei bianconeri, il ritardo salirebbe a quota 10. Festeggiano gli uomini di Fabio Liverani che riaprono la lotta per la salvezza, issandosi provvisoriamente al quartultimo posto, con un punto di vantaggio sul Genoa.caption id="attachment 988363" align="alignnone" width="1024" Ciro Immobile, Lazio (Getty Images)/captionLA GARAL'ultimo treno per lo scudetto passa a Lecce e la Lazio non vuole assolutamente lasciarselo scappare. Così la partenza sprint dei biancocelesti porta al vantaggio lampo, dopo solamente 5 minuti. Parolo va al tiro, Gabriel respinge in maniera non impeccabile e Caicedo infila in rete. Sembra ... Leggi su itasportpress

