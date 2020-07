La brutta fine di Platinette: denigra la legge contro l’omofobia e strizza l’occhio a Salvini (Di martedì 7 luglio 2020) Platinette è riuscita nel suo intento a tornare a far parlare di sé. Ovviamente non per i suoi meriti artistici, ma per le sue solite, ormai noiose boutade, contro il movimento LGBT, “reo”, secondo lei, di lagnarsi sempre e comunque, volendo “addirittura” l’approvazione di un’inutile legge contro l’omotransfobia. “Non voglio un mondo dove io non posso dare della finocchia a qualcun altro”, ha fondamentalmente detto Platinette unendoci tutto il suo sdegno verso unioni civili, verso la GPA e verso tutto quello che sostanzialmente la vita non le ha voluto dare. Partiamo da questo punto che è forse uno dei più deliranti di tutto questo astruso ragionamento: secondo questo pensiero, infatti, la possibilità di poter insultare chi si vuole deve essere il must che domini su tutto. Nella sua testa non ... Leggi su tpi

leztibette : @hometownglvry Fai una brutta fine - LadyValentina14 : @_Bitw_10 Farà una brutta fine ?? - MarioFi00560885 : @l_honestly @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @QRepubblica @NicolaPorro Ma dove scappate, che se andate all'estero do… - daffy6561 : #MarcoRossi maschietti piccoli piccoli che crescono nella misoginia e in questo caso pure nel razzismo più squallid… - Mirco02462083 : @CesareSacchetti Anche Zaia aiutoooo siamo alla follia questo è pazzo, deliria che brutta fine faremo se l'opposizi… -

Ultime Notizie dalla rete : brutta fine La zanzara ingorda fa una brutta fine Il Tempo Un fine settimana

Quella di ieri è stata una domenica decisamente impegnativa per i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, chiamate a intervenire a seguito di diversi incidenti e infortuni in provincia di Sondrio. Po ...

Si ribalta con la barca in mare: salvato da un altro turista insieme ai figlio di 13 anni. Brutta avventura a lieto fine per un saluzzese in Liguria

Brutta avventura per due saluzzesi, padre e figlio di 13 anni, l’altro pomeriggio in Liguria. Erano appena usciti dal porticciolo dei Corallini, a Cervo, in provincia di Imperia, con la loro barca a v ...

Quella di ieri è stata una domenica decisamente impegnativa per i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, chiamate a intervenire a seguito di diversi incidenti e infortuni in provincia di Sondrio. Po ...Brutta avventura per due saluzzesi, padre e figlio di 13 anni, l’altro pomeriggio in Liguria. Erano appena usciti dal porticciolo dei Corallini, a Cervo, in provincia di Imperia, con la loro barca a v ...