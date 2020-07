KKN - Osimhen, non c'è l'ok al Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col Lille (Di martedì 7 luglio 2020) Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla trattativa del Napoli per Victor Osimhen: "Ore calde per la trattativa con il Lille, si attende l'ok del giocatore ma non bisogna avere fretta, potrebbe occorrere ... Leggi su tuttonapoli

Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato KKN - #Osimhen, non c'è l'ok al #Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col #Lille - tuttonapoli : KKN - Osimhen, non c'è l'ok al Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col Lille - sscalcionapoli1 : KKN - Osimhen si sta convincendo, il Napoli attende: entro 48 ore la risposta definitiva #calciomercato #featured - SeEarn : KKN – OSIMHEN, VIA I DUBBI SU NAPOLI, 48 ORE PER DIRE SÌ ALL’AZZURRO #Osimhen #48ore #sì #Napoli #calciomercato… - NCN_it : KKN – OSIMHEN, VIA I DUBBI SU NAPOLI, 48 ORE PER DIRE SÌ ALL’AZZURRO #Osimhen #48ore #sì #Napoli #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : KKN Osimhen KKN - Osimhen, non c'è l'ok al Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col Lille Tutto Napoli KKN - Osimhen, non c'è l'ok al Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col Lille

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla trattativa del Napoli per Victor Osimhen. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla ...

KKN - Osimhen si sta convincendo, il Napoli attende: entro 48 ore la risposta definitiva

Siamo entrati nella settimana decisiva affinché il Napoli vesta d'azzurro Victor Osimhen. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli. Siamo entrati nella settimana decisiva affinché il Napol ...

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla trattativa del Napoli per Victor Osimhen. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla ...Siamo entrati nella settimana decisiva affinché il Napoli vesta d'azzurro Victor Osimhen. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli. Siamo entrati nella settimana decisiva affinché il Napol ...