Inter-Pirelli | divorzio I trofei di un rapporto storico di 25 anni

Inter, fine del rapporto commerciale con Pirelli. Dopo 25 anni si separano le strade del club nerazzurro e del brand produttore di pneumatici. 25 anni, tanto è trascorso dall'inizio della partnership commerciale tra l'Inter e la Pirelli. C'erano ancora le lire, tanti di noi ancora non erano nemmeno nati e altri erano giovanissimi. Eravamo a metà degli anni '90, la Serie A era il campionato più bello e combattuto del mondo e i grandi giocatori militavano nelle squadre del nostro Paese. Questo il contesto in cui nacque uno dei legami commerciali più duraturi del calcio contemporaneo. Nella prossima stagione sulle maglie dell'Inter ci saranno o Samsung oppure Evergrande.

