Inter, obiettivo Kessié per il centrocampo: Marotta ci prova, le ultime sull'affare (Di martedì 7 luglio 2020) In casa Inter è ancora forte la delusione dopo la clamorosa sconfitta Interna contro il Bologna. Gli uomini di Antonio Conte sono ormai tagliati fuori dal discorso Scudetto. Gli 11 punti da recuperare alla Juventus capolista appaiono francamente troppi. La rosa della compagine nerazzurra andrà inevitabilmente incontro a dei cambiamenti. Questa, almeno, sembra l'intenzione di Giuseppe Marotta, dirigente dei nerazzurri. Brescia Calcio v Hellas Verona - Serie A L'Inter, dopo avere ingaggiato... Leggi su 90min

DiMarzio : #Inter, obiettivo Emerson #Palmieri: avviati primi contatti col #Chelsea - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Per me è stata una settimana particolare, ora il nostro obiettivo è provare a vincere ogni par… - manuelmagliola : @_DanyOrchidea @la_rossonera È una cosa ridicola. Sono professionisti e non ci sono e non ci devono essere problemi… - Teo__Visma : @casciavitismo @Fede_Campa1 Gasperini è uno che non può allenare in una grande piazza, come ha dimostrato all'Inter… - MT7218 : @rflgreco Sono riusciti ad intossicare il cervello dei tifosi. Ma figurati, se volessero farebbero entrare capitali… -