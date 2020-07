Inter, il ricordo di Gavin Colton: “Ci arrivai con un reality, un’esperienza unica” (Di martedì 7 luglio 2020) Gavin Colton, ex difensore centrale irlandese, a soli 17 anni si ritrovò nell’Inter del Triplete, capace di vincere Scudetto, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club in un solo anno solare. Una delle squadre che ha scritto le più grandi pagine di storia del club e del calcio mondiale. Gavin Colton ha rivelato ai microfoni dell’IrishMirror la curiosa storia del suo arrivo in maglia nerazzurra. Infatti, il giovane difensore partecipò al concorso “Football’s Next Star” che gli aprì le porte di Milano. “Sul momento, non sai nemmeno in cosa ti trovi. Ma invecchiando mi rendo conto sempre più di aver vissuto un’esperienza unica!” ricorda Colton, “il tipo di persone che ho incontrato, erano veri eroi. ricordo di avere avuto la stanza più pulita di tutte, ed il premio ... Leggi su sportface

