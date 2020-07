Insulti omofobi a un paziente durante l’operazione, sospeso primario (Di martedì 7 luglio 2020) Varese, Insulti omofobi a un paziente durante un intervento chirurgico, sospeso primario. primario dell’azienda sanitaria Sette Laghi sospeso per Insulti omofobi a un paziente durante un intervento chirurgico. Il caso è emerso in seguito a un esposto presentato da uno dei presenti in sala operatoria. AmbulanzaVarese, Insulti omofobi durante un intervento chirurgico. sospeso primario L’episodio, anticipato nella giornata di lunedì dal TG Regionale, è avvenuto al Cittiglio di Varese, dove il primario stava operando. Secondo le prime ricostruzioni, il medico avrebbe pronunciato Insulti omofobi nei confronti di un paziente mentre si trovava in sala operatoria. Per l’esattezza mentre stava operando il paziente in questione, che quindi era sedato. L’esposto presentato da uno dei presenti Il caso è venuto alla luce per un ... Leggi su newsmondo

