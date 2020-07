Incredibile Milan: da 0-2 a 4-2. La Juve crolla e resta a “più 7” (Di martedì 7 luglio 2020) A San Siro, crolla la Juventus di Maurizio Sarri, che viene rimontata e travolta con secco 4-2 dal Milan. Dopo un primo tempo sterile e privo di grandi emozioni – se non la rete annullata giustamente a Ibrahimovic nel finale – la gara si accende nella ripresa. Ad aprire le danze, lo stupendo gol di Rabiot al ’47, seguito dall’immediato raddoppio di Cristiano Ronaldo. La gara sembrerebbe chiusa ma, nel giro di 6 minuti, gli uomini di Pioli ribaltano la situazione: al ’61, Ibrahimovic trasforma un calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Bonucci; al ’66, Kessié buca l’area di rigore bianconera e pareggia; infine, al ’67, al termine di un bello spunto personale, Leao trova il 3-2. A chiudere la gara, ci pensa il solito Rebic, che fissa il 4-2 al seguito di un’azione partita da un errore clamoroso di Alex Sandro. I ... Leggi su alfredopedulla

