Il Milan batte la Juve da 0-2 a 4-2 e aumenta i rimpianti della Lazio (Di martedì 7 luglio 2020) Il calcio resta pazzo anche dopo l’emergenza coronavirus, senza pubblico. Il Milan batte la Juventus 4-2 al termine di una partita pazzesca che i bianconeri stavamo dominando. A mezz’ora dal termine la squadra di Sarri era in vantaggio di due gol: la prima di Rabiot al termine di un’azione personale di quaranta metri e raddoppio di Cristiano Ronaldo. Nessuno avrebbe scommesso un cent sulla formazione di pioli. E invece il Milan compie un’impresa sbalorditiva che contro la Juventus di Conte riuscì alla Fiorentina di Pepito Rossi. Tre gol in cinque minuti, come nel famoso derby dei primi anni Ottanta. Prima il rigore realizzato da Ibrahimovic, poi Kessie e quindi Leao. Tre gol in cinque minuti, roba da finale di Champions. C’è tempo ancora per il quarto gol di Rebic dopo una splendida parata di Donnarumma su colpo di testa di Rabiot. La ... Leggi su ilnapolista

