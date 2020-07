Gli ascolti del mattino dal 2019 al 2020: la novità Ogni Mattina floppa (Di martedì 7 luglio 2020) E’ tempo di bilanci dopo più di una settimana dall’inizio della programmazione estiva di tutte le reti in chiaro. Nuove coppie si formano, nuovi programmi debuttano: come cambiano gli ascolti del mattino tra il 2019 e il 2020? La sensazione è che gli italiani, dopo la reclusione forzata, cerchino di stare il meno possibile davanti alla tv, caldo permettendo. Gli ascolti in generale sembrano essere in linea con quelli dello scorso anno, con piccole differenze qua e là e un leggero calo. Tra le novità di questa stagione estiva, anche il debutto su Tv8 di un nuovo programma sul quale la rete ha puntato tantissimo, che però non brilla per ascolti; parliamo di Ogni Mattina. La prima settimana si pensava potessero essere due le strade: quella della curiosità, con ascolti quindi alti, o quella dell’attesa, con ascolti in crescita ... Leggi su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : #ascoltitv Gli ascolti del mattino dal 2019 al 2020: la novità Ogni Mattina floppa - Danielamancino2 : @TsAngelita @canyaman1989 @dmtzdmr Secondo me gli ascolti calano (anche se sempre alti) il venerdì, perché la gente… - FedericoMancus : RT @CalcioPillole: La #SerieA dei nuovi orari perde spettatori. C'è stato un calo di 2.5mln di ascolto cumulato medio. Sorprendentemente… - twittantoridi : @micene_return @GiusCandela Tutti ad elogiare la Delogu nonostante gli ascolti deludenti. Personalmente la trovo sc… - Aladino_Rm : Gli ascolti di #OgniMattina si possono riassumere così: Alessio Viola Adriana NERA. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ascolti Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020: Montalbano, Made in sud, Baaria, Le Iene, ecco dati Auditel e share Il Corriere della Città Fara, il sabato sera è caos Blitz delle forze dell’ordine

Schiamazzi, consumo d’alcol e assembramenti: dopo gli esposti dei residenti, sono scattati i controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Dalle 19 i giovani arrivano alla spicciolata al campo d ...

INBTWN – In Between, il nuovo progetto curatoriale per Centrale Fies tra online e offline

Il primo contributo del progetto è Pointing at a New Planet (2020) del collettivo IOCOSE, con la musica di Albertine Sarges. Il video, presentato da Centrale Fies in anteprima, fa parte di una ricerca ...

Schiamazzi, consumo d’alcol e assembramenti: dopo gli esposti dei residenti, sono scattati i controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Dalle 19 i giovani arrivano alla spicciolata al campo d ...Il primo contributo del progetto è Pointing at a New Planet (2020) del collettivo IOCOSE, con la musica di Albertine Sarges. Il video, presentato da Centrale Fies in anteprima, fa parte di una ricerca ...