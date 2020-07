Coronavirus, 34enne lancia un appello: “Non è uno scherzo, ero sanissimo. Ora ho segni indelebili” (Di martedì 7 luglio 2020) “Voglio fare un appello a tutti, ma specialmente ai più giovani che tendono a sottovalutare i rischi: ho contratto il Coronavirus e dopo tre mesi di ricovero porto con me i segni indelebili della malattia”. La denuncia di Marc, 34enne contagiato dal Covid-19, sta facendo il giro del mondo. Il giovane di Sabadell (Catalogna), Spagna, ha rischiato di morire dopo avere contratto il virus, ora ha iniziato un lungo e delicato percorso di riabilitazione. Gli effetti del Coronavirus possono essere devastanti e Marc lo sa. Oggi è costretto a stare sulla sedia a rotelle e parla a fatica. Per questo motivo il 34enne spagnolo ha deciso di lanciare un appello per rendere le persone più consapevoli dei rischi legati al contagio. “Ero sanissimo, non avevo alcuna patologia pregressa ed ero paucisintomatico. Eppure, in pochi giorni mi sono ammalato gravemente ... Leggi su tpi

