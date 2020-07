C'era una volta il Pci. La Lega prepara trasloco a via delle Botteghe Oscure (Di martedì 7 luglio 2020) Dovrebbe essere in via delle Botteghe Oscure, al numero 54, la nuova sede della Lega a Roma. A scriverlo è l’AdnKronos, dopo i rumors degli scorsi mesi, quando si parlava di una sede ormai certa a due passi da Fontana di Trevi. Motivi di spazi e valutazione dei costi, hanno spinto i leghisti a fare dietrofront dalla precedente location selezionata, che avrebbe avuto costo mensile di circa 6mila euro.Invece Salvini avrà gli uffici di ‘Lega per Salvini premier’ nell’edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e - soprattutto - dove è ospitato lo staff social di Matteo Salvini, guidato da Luca Morisi. Leggi su huffingtonpost

