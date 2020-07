Castrocaro 2020: la finale condotta da Stefano De Martino e in onda su Rai 2 (Di martedì 7 luglio 2020) La 63esima edizione del Festival di Castrocaro, la manifestazione canora che si svolge ogni anno a Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia-Romagna, che, come ricordiamo perfettamente, ha lanciato big della musica italiana come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, si svolgerà regolarmente e andrà in onda verso la fine dell'estate, precisamente il prossimo 27 agosto, in prima serata, su Rai 2 (e in contemporanea su Rai Radio 2).Per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino, attualmente in onda con la nuova edizione di Made in Sud, condurrà la manifestazione canora, presentata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro.Castrocaro 2020: la finale condotta da Stefano De Martino e in onda su Rai 2 pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 16:43. Leggi su blogo

RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: Festival di @castrocaro2020: la finale il #27agosto in prima serata su @RaiDue e @RaiRadio2, con @ste_demartino. I fin… - FrequenzaIT : Festival di Castrocaro 2020, ecco gli otto finalisti. - Raiofficialnews : Festival di @castrocaro2020: la finale il #27agosto in prima serata su @RaiDue e @RaiRadio2, con @ste_demartino. I… - zazoomblog : Belen Rodriguez silurata dal festival di Castrocaro Terme: ci sarà solo De Martino - #Belen #Rodriguez #silurata… - FlaviaGufetta : @StefanoFarinet1 E andiamo a prenderci questo Castrocaro!! #amicidineno -