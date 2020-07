Barcellona, Bartomeu: “Messi resta, Setien pure. Su Lautaro Martinez e Neymar…” (Di martedì 7 luglio 2020) Sono giornate particolari in casa Barcellona. Tante le polemiche che stanno coinvolgendo i blaugrana: dall'aspetto sportivo a quello del mercato con diverse vicende in sospeso. Il patron Josep Maria Bartomeu ha parlato a Rac1 di tutti i temi calienti che riguardano la sua società, compreso il futuro di Messi e quello del tecnico Setien.Bartomeu: "Messi e Setien restano qui"caption id="attachment 516273" align="alignnone" width="627" Lionel Messi Barcellona (getty images)/captionBartomeu parte subito parlando del proprio futuro come presidente: "Non ho mai considerato le dimissioni", ha esordito. "Anzi è tempo di rimboccarci le maniche e lavorare sodo". E ancora: "Il Barcellona non ha nulla a che fare con problemi di soldi, con mani nelle casse. Molti tweet che sono stati pubblicati dicono falsità: abbiamo la coscienza a posto noi". E sull'asoetto ... Leggi su itasportpress

