Assoluti di Enduro : podio per Micheluz, Battig e Macoritto (Di martedì 7 luglio 2020) Piloti regionali in evidenza, con cinque podi conquistati nella doppia tappa di apertura del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro a Carpineti (Re), località turistica sull’Appennino Reggiano, sabato 4 e domenica 5 luglio. Il percorso prevedeva tre prove speciali inserite in un circuito di 50 km in off road. La prima prova affrontata è stata l’Enduro Test, speciale disegnata nel sottobosco su tratti di mulattiera con di pietre. Il secondo tratto cronometrato, una spettacolare prova Cross disegnata tra le colline, per terminare il giro con un’impegnativa prova estrema tra le pietre. Ottime prestazioni dei piloti del Friuli Venezia Giulia in terra emiliana. L’avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz su Husqvarna chiude secondo al sabato e terzo la domenica in classe 250 2T. Ottimo inizio di stagione anche per Alessandro Battig ... Leggi su udine20

